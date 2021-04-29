Фанати в коментарях пишуть, що виконавиці точно вдалося передати образ українського журналіста.

Популярна українська реперка Alyona Alyona продовжує тролити знаменитостей, створюючи фотопародії на них.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила спародіювати образ українського журналіста Дмитра Гордона.

Читайте такожAlyona Alyona розповіла про ускладнення після COVID-19 і закликала українців регулярно ходити до лікаряНа знімку артистка постала в жовтих шортах і синій футболці. А зімітувати лисину журналіста вона вирішила, надівши на голову тілесну шапку.

"Коли всі грають в одну гру, але хтось один вигадує свої правила - я чую галас. Мене особисто бісить, коли хтось махлює, викручується як блазень, маніпулює, викривлює факти й грає нечесно. Як часто ви стикаєтеся з викривленням інформації?",- написала в пості реперка.

Хто така Alyona Alyona

Олена Олегівна Савраненко, більш відома як Alyona Alyona - українська реп-співачка й автор пісень.

У 2019 році випустила дебютний альбом «Пушка» й міні-альбом «В хаті МА», виконує пісні українською мовою.

Alyona Alyona увійшла до складу восьми переможців премії Music Moves Europe Talent Awards.

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Автор: Ольга Робейко