Коханою Олсен виявилася сценаристка серіалу "Кайф з доставкою" Адель Тібодо.

Відома американська співачка Енджел Олсен зізналася, що вона лесбіянка.

На своїй сторінці в Instagram 34-річна виконавиця опублікувала фото своєї дівчини.

"Моя обраниця. Я - гей " - написала співачка.

Коханою Олсен виявилася сценаристка серіалу "Кайф з доставкою" Адель Тібодо.

Шанувальники Енджел відзначили в коментарях, що здогадувалися про те, що їх кумир – лесбіянка, і підтримали співачку.

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Автор: Денис Прядко