34-річна співачка Енджел Олсен здійснила камінг-аут / фото instagram.com/angelolsenmusic
Відома американська співачка Енджел Олсен зізналася, що вона лесбіянка.
На своїй сторінці в Instagram 34-річна виконавиця опублікувала фото своєї дівчини.
"Моя обраниця. Я - гей " - написала співачка.
Коханою Олсен виявилася сценаристка серіалу "Кайф з доставкою" Адель Тібодо.
Шанувальники Енджел відзначили в коментарях, що здогадувалися про те, що їх кумир – лесбіянка, і підтримали співачку.
instagram.com/angelolsenmusic
instagram.com/angelolsenmusic
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