Модель показала пікантний знімок.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram яскравий знімок.

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На фотографії вона відображена в сітчастій сукні з золотистими паєтками. Вона одягла її на голе тіло, тим самим засвітивши свої пишні форми.

Фанати прийшли в захват від такого знімка. Вони відзначили, що Чері, як завжди, виглядає приголомшливо.

"Неймовірна", "Виглядаєш чудово", "Богиня", - написали фанати.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич