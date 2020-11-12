Ана показала фігуру / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram яскравий знімок.
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На фотографії вона відображена в сітчастій сукні з золотистими паєтками. Вона одягла її на голе тіло, тим самим засвітивши свої пишні форми.
Фанати прийшли в захват від такого знімка. Вони відзначили, що Чері, як завжди, виглядає приголомшливо.
"Неймовірна", "Виглядаєш чудово", "Богиня", - написали фанати.
Модель показала груди / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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