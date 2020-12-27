Ана Чері поділилася пікантним фото.

Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram фото в купальнику.

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Зірка одягла купальник з анімалістичним принтом. При цьому він настільки крихітний, що Ана не вмістила в нього свої груди. Варто відзначити, що у Чері пишні форми, які вона всіляко демонструє.

Попри те, що дівчина займається спортом і пропагує правильне харчування, її форми не зовсім типові, як для моделі. Але вона цього не соромиться, за що її і люблять шанувальники.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич