Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram фото в купальнику.
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Зірка одягла купальник з анімалістичним принтом. При цьому він настільки крихітний, що Ана не вмістила в нього свої груди. Варто відзначити, що у Чері пишні форми, які вона всіляко демонструє.
Попри те, що дівчина займається спортом і пропагує правильне харчування, її форми не зовсім типові, як для моделі. Але вона цього не соромиться, за що її і люблять шанувальники.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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