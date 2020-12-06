Ана Чері опублікувала новий знімок.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в темно-зеленій мереживній білизні, яка ідеально підкреслює її пишні форми. Фото вийшло досить сексуальним, адже в такій білизні розквітає кожна жінка.

Фанати прийшли в захват від цього знімка. Вони написали, що Ана виглядає приголомшливо. Не секрет, що дівчина займається спортом і намагається правильно харчуватися.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич