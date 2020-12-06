Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram нову фотографію.
Читайте такожТіна Кароль знялася у спокусливій фотосесії
На знімку вона позує в темно-зеленій мереживній білизні, яка ідеально підкреслює її пишні форми. Фото вийшло досить сексуальним, адже в такій білизні розквітає кожна жінка.
Фанати прийшли в захват від цього знімка. Вони написали, що Ана виглядає приголомшливо. Не секрет, що дівчина займається спортом і намагається правильно харчуватися.
Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram