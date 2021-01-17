Ана Чері вирушила на відпочинок.

Відома модель Ана Чері вирушила на зимовий відпочинок і ділиться знімками зі своїми шанувальниками.

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Цього разу вона постала в сірому спортивному костюмі, білій шапці і кофті, яку зав'язала на стегнах. Цікаво, що Ана не одягла курточку, хоча на вулиці зима і видно сніг. Ймовірно, вона вирішила таким чином загартовуватися.

Крім того, через холод у неї стирчать соски, які просвічуються крізь топік. Фанати не змогли пройти повз такого нюансу і в коментарях написали, що Чері в будь-якому вигляді прекрасна.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич