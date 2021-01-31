Ана Чері знову вирішила порадувати фанів.

Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram ролик, на якому позує у відвертому вбранні.

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На кадрах дівчина крутиться перед камерою в рожевому бікіні, високих рукавичках і БДСМ-портупеї. У руці вона тримає три трояндочки, якими прикриває інтимні частини тіла.

Варто відзначити, що у Ани нестандартна фігура як для моделі. При цьому вона всіляко демонструє свої соковиті форми. Власне, за таке одкровення її і люблять майже 13 мільйонів людей, які стежать за нею в соцмережі.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич