Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram ролик, на якому позує у відвертому вбранні.
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На кадрах дівчина крутиться перед камерою в рожевому бікіні, високих рукавичках і БДСМ-портупеї. У руці вона тримає три трояндочки, якими прикриває інтимні частини тіла.
Варто відзначити, що у Ани нестандартна фігура як для моделі. При цьому вона всіляко демонструє свої соковиті форми. Власне, за таке одкровення її і люблять майже 13 мільйонів людей, які стежать за нею в соцмережі.
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни і купальників в Instagram
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