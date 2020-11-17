Модель показала фігуру / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram відео, на якому позує в купальнику.
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На кадрах Ана постала в роздільному купальнику фіолетового кольору. А наверх вона накинула білу сорочку, яку зав'язала під грудьми.
Волосся дівчина розпустила, і її локони шикарно розвіювалися на вітрі. Ана змінювала пози біля пальми, повертаючись то передом, то задом. Варто відзначити, що у Ани красива фігура, яку вона часто демонструє.
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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