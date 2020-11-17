Ана Чері позувала на березі океану.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram відео, на якому позує в купальнику.

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На кадрах Ана постала в роздільному купальнику фіолетового кольору. А наверх вона накинула білу сорочку, яку зав'язала під грудьми.

Волосся дівчина розпустила, і її локони шикарно розвіювалися на вітрі. Ана змінювала пози біля пальми, повертаючись то передом, то задом. Варто відзначити, що у Ани красива фігура, яку вона часто демонструє.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич