Ана Чері часто демонструє свої форми.

Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в крихітній напівпрозорій майці в горошок. При цьому маєчка зроблена з глибоким декольте. А ось бюстгальтер під неї Ана не наділа.

Варто відзначити, що Чері часто радує шанувальників відвертими знімками. Під кожним фото користувачі соціальної мережі залишають безліч лайків і коментарів. В цілому за моделлю стежать 12,6 мільйона людей.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич