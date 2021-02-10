Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в крихітній напівпрозорій майці в горошок. При цьому маєчка зроблена з глибоким декольте. А ось бюстгальтер під неї Ана не наділа.
Варто відзначити, що Чері часто радує шанувальників відвертими знімками. Під кожним фото користувачі соціальної мережі залишають безліч лайків і коментарів. В цілому за моделлю стежать 12,6 мільйона людей.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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