Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram новорічне відео.
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На кадрах вона постала в білій міні-спідниці, червоному бюстгальтері з кульками і білим коміром у вигляді зірки. Доповнила вона такий відвертий образ шапкою Діда Мороза.
На відео Ана стрибала перед камерою і облизувала льодяник у вигляді посоху Діда Мороза. Ролик вийшов веселим і водночас сексуальним. У Чері пишні форми, які було добре видно. Особливо, під час стрибків.
Хто така Ана Чері:
Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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