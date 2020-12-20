Ана Чері показала новорічне відео.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram новорічне відео.

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На кадрах вона постала в білій міні-спідниці, червоному бюстгальтері з кульками і білим коміром у вигляді зірки. Доповнила вона такий відвертий образ шапкою Діда Мороза.

На відео Ана стрибала перед камерою і облизувала льодяник у вигляді посоху Діда Мороза. Ролик вийшов веселим і водночас сексуальним. У Чері пишні форми, які було добре видно. Особливо, під час стрибків.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич