Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram нову фотографію.
Читайте такожДонька Заворотнюк опублікувала фото з мамою
На знімку дівчина позує в рожевому яскравому топіку, з якого у неї вивалюються пишні груди. А також вона одягла мікротрусики, які підтягнула вище. Таким чином Ана ще й засвітила зону бікіні.
Відзначимо, що дівчина часто ділиться з фанатами подібними знімками. Попри те, що вона пропагує здоровий спосіб життя і заняття спортом, сама Чері володіє пишними формами, які всіляко демонструє публіці.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Модель показала пікантне фото / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram