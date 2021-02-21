Ана Чері часто ділиться з фанатами подібними знімками.

Популярна модель Ана Чері опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку дівчина позує в рожевому яскравому топіку, з якого у неї вивалюються пишні груди. А також вона одягла мікротрусики, які підтягнула вище. Таким чином Ана ще й засвітила зону бікіні.

Відзначимо, що дівчина часто ділиться з фанатами подібними знімками. Попри те, що вона пропагує здоровий спосіб життя і заняття спортом, сама Чері володіє пишними формами, які всіляко демонструє публіці.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич