Співачка показала пікантний знімок.

Відома співачка Анастасія Приходько опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує, сидячи на травичці. Вона постала в червоних штанях з лампасами. А верх у неї був повністю оголений. Анастасія лише прикрила груди шматочками кавуна.

Волосся зірка розпустила, а на обличчя нанесла яскравий макіяж з червоною помадою. Також можна розглянути кілька татуювань співачки.

"Чому сісі у людей викликають стільки радості? Реально! Викладаєш красиву фотографію, пишеш про те, що хвилює, і практично на всіх таких фото звичайна реакція! А як тільки з'являються сісі, вуаля прям магія! Магія сісь якась! Всі прям радіють, як ніби перший раз сніг побачили і згадали диво з цукерками! Прям дивовижні люди", - написала Приходько.

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Автор: Діана Могилєвич