Зірка брала участь в шоу "Маска" вже будучи вагітною.

Українська співачка Анастасія Приходько народила третю дитину.

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Ще під час участі в шоу "Маска" зірку, яка ховалася під маскою бабки, запідозрили у вагітності. Але тоді Анастасія так нічого і не відповіла. І тільки в спецвипуску вона зізналася, що виходила на сцену вже на останніх термінах.

Відомо, що на сьогодні співачка вже народила. Але стать і ім'я дитини вона поки вирішила тримати в секреті.

Зазначимо, що 4 квітня 2010 року Анастасія народила дочку Нанну від абхазького бізнесмена — Нурі Кухілава. Пара розлучилася в 2013 році. А в 2013 році Анастасія знову вийшла заміж. У серпні 2015 року вона народила сина.

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Автор: Діана Могилєвич