Анастасія Приходько перший час прощала екс-чоловіка.

Українська співачка Анастасія Приходько в програмі "Неймовірна правда про зірок" розповіла, що тривалий час прощала зради екс-чоловікові, абхазькому бізнесменові Нуріку Кухілаві.

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За словами Анастасії, вона знаходила в його телефоні листування з іншими жінками. Також вона знала про факт зрад з його боку. При цьому деякий час все це прощала йому, щоб зберегти сім'ю.

Але одного разу він прийшов додому в стані алкогольного сп'яніння, як сказала в програмі Анастасія. І тоді він вдарив їх спільну дочку Нану, якій на той момент було всього два з половиною роки.

"Це було один раз. Вона була ще дуже маленька - всього два з половиною роки. Він просто був агресивний. У нього психіка була дуже збудженою. Я вирішила, якщо страждати, то хто буде любити дитину, якщо батько ніякий, а мати постійно буде в сльозах", - згадала Анастасія.

Також співачка сказала, що зараз вони з дочкою не спілкуються з Нуріком, та й взагалі він не заслуговує гордого звання "батько".

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Автор: УНІАН