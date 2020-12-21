Приходько викликала поліцейських, щоб ті провели виховну розмову з її дитиною.

Українська співачка Анастасія Приходько опублікувала в Instagram пост, в якому розповіла, що викликала поліція додому.

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Виявляється, Приходько викликала поліцейських, щоб ті поговорили з її старшою дочкою.

"Спасибі величезне, що сьогодні я звернулася в поліцію, і вони приїхали і провели бесіду зі старшою дочкою... І пояснили, що світ не складається з рожевих поні, тіктока, і фіалок! Ось молодці, і прям гордість за нашу поліцію", - написала співачка.

Також вона додала, що в Америці викликають поліцію, коли потрібно кішку з дерева зняти, або розігнати молодь з "тусовки".

"Ось в Америці дзвонять в поліцію і кажуть що треба зняти кішечку з дерева або провести бесіду з підлітками... І поліція завжди рада допомогти. О! Або моє улюблене, коли приїжджає поліція в момент молодіжних вечірок і всі одразу від страху розходяться по домівках", - додала Приходько.

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Автор: Діана Могилєвич