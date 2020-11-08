Шоумен вже третій день перебуває на самоізоляції.

Український телеведучий Анатолій Анатолій опублікував в Instagram пост, в якому розповів, що заразився коронавірусом.

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За його словами, три дні тому він прокинувся з температурою. Тому вирішив здати тест на коронавірус, який в результаті виявився позитивним.

"Третій день на самоізоляції. Температури немає. Була тільки в день здачі тесту. Є невеликий дискомфорт в горлі. Більше без симптомів. Юла з Алісою і Лолою також на самоізоляції. Без контакту зі мною. Я третій день на терасі, смачно їм, солодко п'ю, класне кіно дивлюся", - написав телеведучий.

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Автор: Діана Могилєвич