Сьогодні, 20 липня, о 13:13 дружина українського шоумена Анатолія Анатоліча Юла народила сина. Тепер подружжя багатодітні батьки.
Хлопчик народився з вагою 4060 г і зростом в 55 см. Юла написала в Facebook цікавий факт, що всі їхні діти народилися в один час: Аліса - о 13:15, Лоліта - о 13:05, Ніл - о 13:13.
"Ми довго думали, як назвати сина, і вибрали ім'я, яке повністю відображає внутрішній світ нашої сім'ї. Ми вибирали коротке міжнародне ім'я, сильне, з прекрасним значенням і характеристиками. І важливо, щоб в ньому була буква "Л", як у кожного з нас. Ім'я означає "чемпіон". І коли ми побачили сина, переконалися, що по-іншому його назвати просто не можна", - сказала дівчина.
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Крім того, Анатолій Анатоліч розповів, що вперше був присутній на пологах.
"Я вперше був присутній на пологах, і це неймовірно складно, прекрасно, важко, фантастично і ще купа інших епітетів. Юла, ти така сильна! Я підозрював, але тепер знаю точно. Про те, яка ти ще, я постійно тобі нагадую, а ось сьогодні остаточно переконався ще й у цьому. Спасибі партнерським пологам", - написав в Instagram артист.
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