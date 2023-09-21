Його "застукали" з шоуменом Рустамом Солнцевим.

Український артист Андрій Данилко нещодавно прилетів до США, де у нього мали відбутися кілька концертів у різних містах. Там він зустрівся з шоуменом Рустамом Солнцевим, більше відомим як учасник російського шоу "Дім-2".

На це звернув увагу блогер Олексій Голубицький. Він на своїй сторінці в Facebook написав, що Солнцев отримав популярність завдяки "скандалам, бійкам і обливанням помиями всіх, з ким працював".

"Фу, Данилко, навіщо тобі це? А нам це за що? У США більше немає з ким зустрічатися для запису відосиків? В Америці ж є адекватні українські медіа та адекватні українські блогери. Чому не зустрічатися з ними?" - написав Голубицький.

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За словами Голубицького, це вже не перший подібний випадок з Данилком: "В Україні він старанно вибудовує собі патріотичний імідж, а за кордоном його так і тягне до "хороших росіян". У лютому на концерті в Іспанії Данилко потягнув на сцену російського алкоголіка і психічно хворого актора Паніна, щоб теж публічно обніматися і цілуватися з ним".

Крім того, він уточнив, як Андрій Данилко - чоловік призовного віку - так часто виїжджає за кордон, чому не публікує звіти про суму зібраних коштів на благодійних концертах і чому артист виступає на коропративах у дружин російських олігархів, як, наприклад, на дні народженні блогерки з РФ Ніки Білоцерківської.

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