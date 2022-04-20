Бєдняков і сам не зміг стримати сльози.

Український телеведучий Андрій Бєдняков в ефірі 1+1 розповів про рідний Маріуполь, який знищили російські окупанти.

"Я читаю всі ці новини 24/7. Боже, починаю говорити і просто... Те, що зараз відбувається в моєму рідному місті, неможливо описати словами. Не було часу, щоб я не думав про нього, про своїх друзів, про свою сім'ю, яка вже поїхала, але багато друзів досі там залишаються", - сказав Бєдняков зі сльозами на очах.

Ведучий не зміг стримати своїх емоцій. Слідом за ним плакати почали ведучі 1+1 Наталія Мосейчук і Наталія Островська.

Також Бєдняков додав, що дуже сподівається на деблокаду Маріуполя. Він хоче повернутися до себе додому і допомогти всім тим, хто постраждав від загарбників.

Крім того, він згадав і про своїх рідних, які насилу вирвалися з Маріуполя.

"Близько місяця я їх взагалі не чув. А потім через знайомих я дізнався, що вони живі. Мені розповіли, що все нормально, вони готують на вулиці, розпалюють багаття, зливають з батарей воду. Там жах був. І цей жах триває", - додав ведучий.

Нагадаємо, у ведучого "Орла і Решки" Бєднякова померла мама, вона жила в Маріуполі.

Вас також можуть зацікавити новини: