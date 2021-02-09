Український артист купив ще одну квартиру за адресою Хрещатик, 25. Там у нього вже є своя житлоплоща.
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Про це розповіли в розслідуванні Kyiv.Live.
Відзначається, що Данилко живе в "будинку із зіркою". За десять років він встиг придбати практично весь під'їзд і мансарду на останньому поверсі. Останні дві квартири, які він купив у цьому будинку, обійшлися йому в 1 мільйон 200 тисяч доларів. Таку покупку він здійснив ще в 2010 році.
Через 11 років він вирішив придбати ще одну квартиру на 100 квадратних метрів. За даними ЗМІ, в цій квартири три кімнати, а її вартість не менше 350 тисяч доларів.
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