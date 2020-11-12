Артист розповів, де живе.

Український артист Андрій Данилко розповів, що не живе в "царських хоромах", які йому приписали ЗМІ.

Про це повідомляє kp.ua.

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За його словами, трирівнева квартира на Хрещатику, 25 належить не йому. І взагалі вона перебуває під арештом. Данилко заявив, що дійсно живе за цією адресою, але в іншій квартирі. А та, за його словами, це повний несмак.

"А ще ж пишуть, що Сердючка шикує, жирує, викликаючи такими статтями якийсь негатив, якого і так багато. Писати треба або правду, або нічого. Я абсолютно скромно живу за своїми мірками. Тим більше у мене ніхто не буває. Тільки Інка, (актриса, мама Вєрки Сердючки Інна Білокінь, - УНІАН) ось сьогодні, до речі, приїхала, і домробітниця, яка прибирає", - сказав Данилко.

Також він розповів, що не любить афішувати своє особисте життя. І не любить, коли папараці вистежують його.

"Розумію, що може бути цікаво. Але якщо захочу, сам покажу. Частина квартири або вид з вікна. У мене дуже хороший вигляд з вікна, це правда. Але у мене все досить скромно і стримано", - сказав артист.

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Автор: Діана Могилєвич