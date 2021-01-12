Український артист Андрій Данилко поїхав до Москви, щоб привітати відомого російського телеведучого Андрія Малахова з днем народження. Відзначається, що Малахову виповнилося 49 років.
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У соціальній мережі Instagram з'явилося фото зі святкування дня народження, на якому зображені Прохор Шаляпін, Андрій Данилко та Андрій Малахов.
"Але ж на цьому фото могло бути цілих три Андрія. З Днем народження, Андрій. Високих рейтингів, міцного здоров'я та неймовірного особистого щастя! Завдяки тобі і твоїй мегаталановитій і професійній команді мені завжди є що згадати", - підписав знімок Шаляпін.
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