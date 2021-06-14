Український артист Андрій Данилко лікується в оздоровчому санаторії "Рута".
Про це йдеться в програмі "Викриття" на каналі KYIV.LIVE.
"Так, я зараз лікуюся в "Руті", і вже відчуваю себе добре. Діагнозу немає, всі проблеми пов'язані з моїм віком", - сказав Данилко.
Співробітники санаторію розповіли, що Данилко часто з'являється там. Він завжди заселяється в один і той же номер, і навіть залишив там свій тренажер.
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"Він приїжджає сюди, як до себе додому, і завжди зупиняється в 714 номері - навіть залишив там свій тренажер. Тут він приходить до тями: кожен день масаж, квантова терапія, гімнастика, а також клізмові процедури. Програма також включає в себе дієту: без білка і солі", - розповіли в санаторії.
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