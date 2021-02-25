Відомий телеведучий, екс-чоловік переможниці "Танці з зірками" Санти Дімопулос, Андрій Джеджула став батьком вдруге.
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Його дружина Юлія Леус народила дочку Адель. Вага дитинки - 3840 г, зріст - 55 см. Відомо, що до пологів пара часто скандалила і з'ясовувала стосунки на публіці. Мабуть, вони вирішили помиритися заради дитини і щасливої родини.
Джеджула в своєму Instagram показав фото з пологового будинку. Він був присутній на пологах.
"Відчув все від першої перейми моєї дружини і до першого подиху моєї донечки! Валимося з ніг!"- написав ведучий.
Варто відзначити, що у Леус, що у Джеджули є діти від попередніх шлюбів. Андрій виховує сина Даніеля від екс-дружини Санти Дімопулос.
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