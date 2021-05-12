Музикант зібрав аншлаг на концерті.

Російський музикант Андрій Макаревич приїхав з концертом до Львова.

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На своїй сторінці в Instagram він висловив подяку всім відвідувачам, які прийшли на концерт. Крім Львова, він також встиг дати концерт у Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Чернівцях.

Зазначимо, що Макаревича радісно зустрічали в українських містах. Адже він неодноразово висловлював підтримку українцям і критикував дії президента РФ Володимира Путіна по відношенню до України.

Також він раніше розповідав про те, що в РФ розгорнулася ціла кампанія проти нього. І все через те, що він підтримує Україну, і навіть виступав у Святогорську Донецької області в 2014 році.

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Автор: Діана Могилєвич