Новим обранцем актриси став The Weeknd.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі п'ять років тому почала шлюборозлучний процес з актором Бредом Піттом, а два роки тому вона стала абсолютно вільною. Незабаром вони почали судитися за опіку над дітьми - 19-річним Меддоксом, 17-річним Паксом, 16-річною Захарою, 14-річною Шайло і 12-річними близнюками Ноксом і Вів'єн. Не встигли ще закінчитися суди, як Джолі застукали разом зі співаком The Weeknd.

Пару помітили в одному з італійських ресторанів. За даними ЗМІ, вони там просиділи кілька годин, і це було схоже не на дружню зустріч, а на справжнє побачення.

Другий раз їх помітили на виході з ресторану. Вони сіли в різні машини і роз'їхалися. При цьому ні актриса, ні артист поки офіційно не підтвердили свої стосунки.

Джолі була одружена три рази - за Джонні Лі Міллером, за Біллі Бобом Торнтоном і за Бредом Піттом. Всі її обранці є акторами.

Також відомо, що Джолі є бісексуалкою. Така її заява викликала ажіотаж, особливо після її роману з актрисою Дженні Шиміцу.

Останній її шлюб з Бредом Піттом тривав кілька років. Їх історія відносин почалася ще тоді, коли Пітт був одружений на актрисі Дженніфер Еністон. Незабаром він розлучився з нею і пішов до Джолі. У парі у них народилися троє дітей, а також Анджеліна усиновила ще трьох.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич