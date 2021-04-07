Мурат Налчаджіоглу висловив жаль, що все так сталося в їхніх стосунках зі співачкою.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу назвав причину розлучення з Ані Лорак.

Про це повідомляє KYIV.LIVE.

Читайте такожМеган Маркл в інтерв'ю Опрі збрехала 17 разів - британський журнал

"Дуже багато пліток було, багато різних розмов: він такий, він сякий. Я не буду виправдовуватися. Було сумно, звичайно, 15 років живеш з людиною, а після певної ситуації залишаєшся один в іншій країні, куди приїхав заради своєї сім'ї", - сказав Мурат.

Також він додав, що з часом переоцінив погляди на життя. За його словами, зараз у нього відбувається перезавантаження.

"Зараз багато що змінилося. З'явилося розуміння життя і того, що мені вже багато років. Було достатньо часу, щоб подумати, побачити світ, тепер клуби забирають з мене багато енергії. Відчуваю, що Бог дав певний поштовх. Перезавантаження почалося", - зазначив бізнесмен.

Екс-чоловік Лорак також розповів, що після розлучення співачка одразу забрала їх дочку Софію в Москву. Майже рік він не бачив дитини. Але зараз вони активно спілкуються, і Софія приїжджає іноді до батька в Київ.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич