Опальна співачка Ані Лорак раніше в одному з інтерв'ю натякнула, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки. Зараз же вона запевняє, що її слова неправильно трактували.
Читайте такожАні Лорак натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим
У своєму Instagram зірка написала пост, в якому виступила на захист продюсера. Також вона попросила залишити цю тему в спокої і більше її не обговорювати.
"Ми з вами живемо в епоху суспільного осуду, де можна перекрутити і спотворити будь-яке слово. Так і сталося недавно, коли були зроблені неправильні висновки з мого інтерв'ю. Після чого почалося необґрунтоване публічне цькування людини, до якого я з повагою і любов'ю ставлюся — до великого композитора Костянтина Меладзе", - написала Лорак.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Оля Полякова зізналася, що Меладзе пропонував їй інтим
- Приходько різко відреагувала на слова Лорак про домагання Меладзе: "завдяки сексу з ним ти їси чорну ікру"
- Жертва секс-домагань: екс - "віагра" зізналася, що Костянтин Меладзе розпускав руки
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram