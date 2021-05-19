Співачка заявила, що її слова неправильно трактували.

Опальна співачка Ані Лорак раніше в одному з інтерв'ю натякнула, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки. Зараз же вона запевняє, що її слова неправильно трактували.

Читайте такожАні Лорак натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим

У своєму Instagram зірка написала пост, в якому виступила на захист продюсера. Також вона попросила залишити цю тему в спокої і більше її не обговорювати.

"Ми з вами живемо в епоху суспільного осуду, де можна перекрутити і спотворити будь-яке слово. Так і сталося недавно, коли були зроблені неправильні висновки з мого інтерв'ю. Після чого почалося необґрунтоване публічне цькування людини, до якого я з повагою і любов'ю ставлюся — до великого композитора Костянтина Меладзе", - написала Лорак.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич