Співачка виховує дочку Софію.

Українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років живе і виступає в Росії, опублікувала в Instagram фотографії з дочкою Софією.

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На знімках мама з дочкою сидять на диванчику в домашньому одязі. Дівчата обіймаються і мило посміхаються в камеру. Варто відзначити, що Софія дуже схожа на свого батька Мурата Налчаджіоглу, з яким Лорак вже кілька років в розлученні.

"Які милі фотографії", "Найкращі подружки", "Затишні і красиві", "Видно, що турецька кров", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич