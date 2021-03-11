Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років живе і виступає в Росії, опублікувала в Instagram фотографії з дочкою Софією.
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На знімках мама з дочкою сидять на диванчику в домашньому одязі. Дівчата обіймаються і мило посміхаються в камеру. Варто відзначити, що Софія дуже схожа на свого батька Мурата Налчаджіоглу, з яким Лорак вже кілька років в розлученні.
"Які милі фотографії", "Найкращі подружки", "Затишні і красиві", "Видно, що турецька кров", - пишуть шанувальники.
Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
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