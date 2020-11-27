Різатдінова показала фігуру / instagram.com/anna_rizatdinova
Українська гімнастка Анна Різатдінова опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в обтислому спортивному костюмі, який зроблений з яскравих кислотних кольорів. Більш того, він ідеально сів Анні по фігурі, підкресливши всі її достоїнства.
"Як вам такий образ для заняття спортом? Яка перша асоціація з цим фото у вас виникла? У мене - фітнес-тренер 80-х", - підписала фото гімнастка.
Фанатам сподобався такий знімок. Вони відзначили, що Анна виглядає супер, втім, як і завжди.
Різатдінова показала фігуру / instagram.com/anna_rizatdinova
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