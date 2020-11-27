Гімнастка часто демонструє свою фігуру.

Українська гімнастка Анна Різатдінова опублікувала в Instagram новий знімок.

Читайте такожЕкс-"холостяк" Сергій Мельник розповів про роман з Різатдіновою

На фото вона позує в обтислому спортивному костюмі, який зроблений з яскравих кислотних кольорів. Більш того, він ідеально сів Анні по фігурі, підкресливши всі її достоїнства.

"Як вам такий образ для заняття спортом? Яка перша асоціація з цим фото у вас виникла? У мене - фітнес-тренер 80-х", - підписала фото гімнастка.

Фанатам сподобався такий знімок. Вони відзначили, що Анна виглядає супер, втім, як і завжди.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич