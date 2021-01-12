Сєдокова похвалилася ніжками / instagram.com/annasedokova
Відома співачка Анна Сєдокова опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій позує разом зі своїм чоловіком, баскетболістом Янісом Тіммою.
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Молодята стоять в морі і фотографуються під час хвилі. Анна постала в рожевій комбінації з шовку. При цьому спідню білизну на ній непомітно. Ймовірно, вона вирішила не надягати трусики.
Яніс позував поруч з Анною в білих шортах. Цікаво, що Сєдокова закинула одну ніжку на свого молодого чоловіка, а він її підтримував.
Седокова похвалилася ніжками / instagram.com/annasedokova
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