Співачка показала романтичний знімок.

Відома співачка Анна Сєдокова опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій позує разом зі своїм чоловіком, баскетболістом Янісом Тіммою.

Читайте такожЕкс-кохана Бреда Пітта показала фігуру в бікіні

Молодята стоять в морі і фотографуються під час хвилі. Анна постала в рожевій комбінації з шовку. При цьому спідню білизну на ній непомітно. Ймовірно, вона вирішила не надягати трусики.

Яніс позував поруч з Анною в білих шортах. Цікаво, що Сєдокова закинула одну ніжку на свого молодого чоловіка, а він її підтримував.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич