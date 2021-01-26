Співачка захопила мережу / instagram.com/annasedokova
Популярна співачка Анна Сєдокова опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в нюдовому купальнику і білій сорочці. Доповнила вона такий пляжний образ сонцезахисними окулярами. Варто відзначити, що Анна злегка приспустила сорочку. В результаті видно її пружні груди.
"Ось зараз мені знову здалося, що я тільки починаю жити. Дивно, адже досить давно живу. А просте розуміння головного прийшло до мене лише недавно", - підписала фото співачка.
Співачка захопила мережу / instagram.com/annasedokova
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