Сєдокова засвітила сідниці / instagram.com/annasedokova
Популярна співачка Анна Сєдокова опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує, сидячи на диванчику. Вона постала в бежевому роздільному купальнику, якого практично не помітно на її тілі. При цьому бюстгальтер так здавив груди Сєдокової, що вони стали трохи більше. Доповнила Анна такий образ сонцезахисними окулярами.
"Ти просто вогонь", "Шикарна, як завжди", "Мега сексуальна", - написали фанати.
Сєдокова засвітила сідниці / instagram.com/annasedokova
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