Відома співачка Анна Седокова опублікувала в Instagram еротичну фотографію.
Читайте такожВолочкова в тісному боді сіла на шпагат (фото)
На знімку вона позує в синій еротичній білизні. Поруч з нею на ліжку сидить її чоловік, баскетболіст Яніс Тімма. Молодий чоловік одягнений в білу сорочку і темні штани. При цьому Анна сидить до камери спиною і показує свої сідниці. А сам Яніс обіймає свою дружину.
"Ти гаряча, апетитна як шурпа в казані"," Тімм теж тоді повинен бути роздягнений", "Грань між сексуальністю і вульгарністю тонка. Шкода, що все частіше і частіше фото далекі від сексуальності", - написали фанати.
Інші новини УНІАН:
- Біллі Айліш втратила 100 тисяч підписників через відверті малюнки (фото)
- Українські зірки розповіли, як зустрічатимуть Новий Рік (відео)
- Регіна Тодоренко потрапила до лікарні на Балі (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram