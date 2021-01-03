Співачка показала постільне фото з чоловіком.

Відома співачка Анна Седокова опублікувала в Instagram еротичну фотографію.

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На знімку вона позує в синій еротичній білизні. Поруч з нею на ліжку сидить її чоловік, баскетболіст Яніс Тімма. Молодий чоловік одягнений в білу сорочку і темні штани. При цьому Анна сидить до камери спиною і показує свої сідниці. А сам Яніс обіймає свою дружину.

"Ти гаряча, апетитна як шурпа в казані"," Тімм теж тоді повинен бути роздягнений", "Грань між сексуальністю і вульгарністю тонка. Шкода, що все частіше і частіше фото далекі від сексуальності", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич