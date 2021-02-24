Співачка захопила мережу / instagram.com/annasedokova
Відома співачка Анна Сєдокова опублікувала в Instagram нове відео.
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На кадрах вона позує в сексуальному тілесному боді, яке прикрашене безліччю паєток. А на ніжки вона одягла босоніжки на високих підборах.
"Ось вас всі вітають, а я одразу перейшла до подарунків. Захищайте нас, будь ласка. Ми це любимо і цінуємо", - анонсувала Анна нову пісню такими словами.
"Обпалюєш", "Вогонь", "Краса божественна", "Нескінченна в тобі скажена енергія", - пишуть шанувальники в коментарях.
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