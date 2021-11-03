Чоловік помер у віці 86 років.

Український актор Антін Мухарський поділився своїм горем у Facebook. Він розповів, що на 87 році життя помер його батько - Дмитро Мухарський.

Чоловік пережив інсульт і складну операцію. Потім Дмитра ввели в штучну кому, але через кілька днів він помер.

"Його останній день теж був прекрасним. Вони разом з мамою і моїм молодшим братом пішли в кіно, потім повечеряли в ресторанчику, потім походили по торговому центру. Потім прийшли додому, натхненні і наповнені", - написав Антін.

Також він показав фото свого батька в молодості. На знімку Дмитро позував в національних українських речах, був з густим волоссям на голові і в цілому був досить привабливим чоловіком.

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Антін Мухарський - український актор театру і кіно, телеведучий, співак, поет-пісняр, письменник, деякий час був радником Міністра культури України. Найбільшу популярність здобув як автор і виконавець пародійних пісень у складі створеного ним у 2012 році вокально-інструментального ансамблю "Сталін унд Гітлер капут".

Крім того, Мухарський відомий гучними скандалами. Один з них - розлучення з ведучою Сніжаною Єгоровою. А також в його київській квартирі одного разу проводили обшук за підозрою в зберіганні наркотиків.

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Автор: Діана Могилєвич