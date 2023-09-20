Політик каже, що розлучався ще коли у нього були почуття до цих жінок.

Екс-радник Офісу президента України Олексій Арестович тричі був одружений. З першими двома дружинами він розлучився, хоч, як зізнавався раніше, залишився з ними в хороших відносинах.

В інтерв'ю Аліні Шаманській він розповів, що розірвав стосунки з екс-дружинами тому, що вони стали по-різному дивитися на майбутнє.

"Це єдина справжня причина розлучень. Є стартові причини: подружня зрада, або фінанси, або скандали. Але насправді - це різні світи", - каже Олексій.

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Він додав, що розлучався з дружинами ще в той момент, коли у нього були до них почуття, проте він розумів, що через різні погляди вони не можуть бути разом.

Крім того, Арестович навіть заговорив про виховання дітей. Він розповів, що дозволяє своїм спадкоємцям абсолютно все, всі їхні бажання здійснювалися.

"Я просто розумів, що не варто жити разом, тому що ми руйнуємо одне одного, і це впливає на дитину. Я розлучився, коли мав почуття до цих жінок. Я просто розумів, що далі не треба, буде гірше", - додав екс-радник ОПУ.

Відзначимо, зараз Олексій Арестович одружений на дівчині Анастасії. Вони виховують спільного сина Олександра. Також у політика є дві дочки від попередніх шлюбів - Аеліта і Вероніка.

Нагадаємо, раніше Арестович звів з розуму українок фото без футболки.

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