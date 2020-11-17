Прощання пройде у відкритому форматі.

Сьогодні, 17 листопада, в Москві відбудеться прощання з актором Арменом Джигарханяном.

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Церемонія прощання відбудеться у відкритому форматі з усіма запобіжними заходами. Рідні та друзі можуть відвідати церемонію тільки в масках, при цьому дотримуючись соціальної дистанції.

Попрощатися з Джигарханяном можна в його театрі. Церемонія пройде 17 листопада з 12:00 до 14:00.

Що відомо про Армена Джигарханяна:

Актор помер у Москві у віці 85 років

Він помер через відмову нирок

Кілька років тому переніс інфаркт, після якого був у комі

Він один з небагатьох російських акторів, хто відмовився визнавати анексію Криму і підтримувати Путіна

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Автор: Діана Могилєвич