Армі Гаммер / фото kinopoisk
Відомий актор Армі Гаммер на тлі звинувачень у сексуальному насильстві позбувся ще однієї ролі, цього разу – у драмі про холодну війну «Шпигун на мільярд доларів».
Читайте такожУ мережу злили викривальне листування з "жертвою зґвалтування" армії Гаммера (фото)Про це пише Variety.
У фільмі Гаммер повинен був зіграти разом з Мадсом Міккельсеном. Ця картина була останнім проектом в розкладі Гаммера. Тепер всі студії, які працювали з ним раніше, припинили співпрацю.
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