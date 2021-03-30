Всі студії припинили співпрацю з актором.

Відомий актор Армі Гаммер на тлі звинувачень у сексуальному насильстві позбувся ще однієї ролі, цього разу – у драмі про холодну війну «Шпигун на мільярд доларів».

Читайте такожУ мережу злили викривальне листування з "жертвою зґвалтування" армії Гаммера (фото)Про це пише Variety.

У фільмі Гаммер повинен був зіграти разом з Мадсом Міккельсеном. Ця картина була останнім проектом в розкладі Гаммера. Тепер всі студії, які працювали з ним раніше, припинили співпрацю.

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Автор: Катерина Шварц