Автор хіта "Гарно так" CHEEV: Під час війни люди почали більше цінувати українську музику

Український музикант CHEEV (Влад Чів) в інтерв'ю УНІАН розповів, як ставиться до українізації колись російськомовного вітчизняного шоу-бізнесу, як війна вплинула саме на його творчість, та чому хіт "Гарно так" став популярним лише зараз.

Владе, розкажіть, де вас застала війна та як вона вплинула на ваше життя?

Я був у Києві. Перше, що почув, прокидаючись: "Вставай, почалася війна". Ця фраза приголомшила, але у мене не було паніки. Я просто стежив за новинами, часто оновлював стрічку, думаючи про свої подальші дії.

Я жив на першому поверсі, тому майже весь березень провів у підвалі. При кожній повітряній тривозі спускався туди. Мене накривала злість, розпач і, звісно, страх. Це не те, що я хочу запам'ятовувати, але й забути буде складно.

Найбільше мені запам'яталося, як усі люди з першого дня згуртувалися. Це дійсно нині дуже цінно.

Ці жахливі події вплинули на всі сфери нашого життя, в тому числі й на шоу-бізнес. Деякі зірки зараз намагаються українізувати свої хіти. Як ви до цього ставитесь?

Зараз шоу-бізнес поділився на дві частини. Хтось із зірок замовчує війну, а хтось навпаки намагається українізувати свою творчість та перекладає російськомовні треки українською. Стосовно перших, я не хочу нікого засуджувати, але така їхня позиція мені незрозуміла. Також це добра нагода шанувальникам цих артистів зробити свої висновки.

А що стосується саме українізації пісень, то особисто я б не став їх перекладати. У кожної мови є властива їй музична ритміка і при перекладі вона втрачається. Тому я краще писав би щось нове. Але якщо артисти хочуть цього, все одно це здорово.

Що змінилося саме у вашій творчості за цей час?

Останні три роки я, за рідкісним винятком, писав тільки українською, тому нічого не зміниться. Мені подобається, що не треба математично складати зі слів якісь рими, ця мова сама малює мені образи та надихає на історії.

Тому музично я на цей момент не хочу нічого кардинально змінювати. А тематично - поки що не знаю, наскільки моя музика зміниться. Але мені, як автору, буде важко й дивно абстрагуватися від навколишнього світу та не реагувати на війну. Це, безумовно, вплине на мене.

Ваша пісня "Гарно так" вийшла ще у 2021 році, але стала популярною лише під час війни. Як вважаєте, чому сталося саме так?

Це хороший показник того, що люди почали цінувати та звертати більше уваги на українську музику. Причина у цього сумна – війна. Але це потрібно прийняти.

Я часто чую від людей дивні думки про те, що вся україномовна музика – це щось сільське та не модне. Я цього не розумію, бо давно вона стала різноманітною, стильною, на будь-який смак. Вважаю, що в моєму випадку є елемент везіння, що саме моя пісня не загубилася серед такої кількості крутих пісень.

Що відчуваєте, коли зірковий ешелон - Надя Дорофєєва, Настя Каменських та інші - знімають відео під ваш трек?

Ще кілька років тому я робив кавери на цих артистів, тішився, коли вони репостили мене. Через кавери я шукав своє, не схоже ні на кого, звучання, щоб почати писати власний матеріал. Я постійно перебував у сумнівах, і зараз, дивлячись на такий успіх, розумію, що все роблю правильно. А відео від зірок додають мені впевненості у собі.

Чи не боїтеся бути артистом одного хіта, наприклад, як гурт "Гриби"?

Не у всіх артистів є хоча б один хіт. Навіть у тих, хто на сцені десятиліття. І я вдячний долі, що він у мене з'явився.

Для минулого альбому я написав майже 50 пісень, але лише дев'ять додав до нього. І я вважаю, що кожна з цих пісень могла "вистрілити". Я готовий і надалі працювати в таких масштабах, а отже існує ймовірність, що я напишу ще хіти. Принаймні ви почуєте від мене ще багато класних пісень.

Розкриєте таємницю, чого від вас чекати шанувальникам найближчим часом?

Після початку війни мені було важко морально, я не міг зібрати докупи думки, щоби почати писати щось нове. Але, коли мені стали писати люди, що їм моя музика допомагає подолати проблеми, пережити розлуку з рідними, я надихнувся і почав створювати другий альбом. Цей зворотний зв'язок дає мені сил і я акумулюю їх у музику.

30 вересня вийде новий сингл "Мрієшся". Він буде звучати як продовження моїх пісень "Гарно так" та "Ким завгодно".

Чим займаєтесь зараз, окрім творчості?

Я з тих божевільних людей, які усіма думками, цілодобово перебувають у роботі. Така відповідь, напевно, виглядає нудно. Але я нічого з цим зробити не можу.

Чи плануєте виступати на благодійних концертах?

Безумовно, я відкритий для будь-яких благодійних пропозицій, концертів. Мабуть, це найбільше, чим я можу допомогти зараз.

Якою бачите Україну після перемоги?

Це буде країна, в якій майбутнє перемогло архаїчне уявлення про світ, а свобода ще більше відчуватиметься у повітрі. Впевнений, що розпочнеться глобальне відродження всіх сфер.

Діана Могилєвич