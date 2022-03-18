Даша Квіткова з сім'єю поїхала на Захід.

Українська блогерка Даша Квіткова з початку вторгнення РФ в Україну перебувала під Києвом у будинку своїх батьків. А потім вирішила втекти з родиною на Захід.

"Останні кілька днів біля нашого будинку було тривожно. Були чутні дуже сильні вибухи. Ми розуміли, що йде бій. Почали літати розвідувальні дрони, а потім було кілька вибухів, навіть наш будинок затремтів", - сказала Квіткова.

При цьому вона додала, що не планує їхати за кордон, оскільки хоче залишитися в Україні. Також вона додала, що зараз знаходиться в Тернополі.

"Це була найстрашніша дорога, яку мені доводилося бачити. Я бачила, як обстрілюють машини з дітьми, тому з нами поїхав мій чоловік і брат. У нас чотири дитини", - додала блогерка.

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