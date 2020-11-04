Відома співачка Бейонсе в інтерв'ю Vogue розповіла, що під час карантину облаштувала невелику пасіку.
Читайте такожСвітлана Лобода шокувала фанатів новою зачіскою
39-річна Бейонсе зізналася, що на таке хобі її надихнув карантин. Вона облаштувала невелику пасіку у себе вдома. Вона містить 80 тисяч бджіл, які щорічно виробляють сотні банок меду.
Також Бейонсе розповіла, що у її дочок Сери і Румі алергія. При цьому вона вірить, що лікувальні властивості меду допоможуть її дітям побороти цю недугу.
"Я знаю, що це несподівано, але у мене є два вулики вдома. Вони справжні", - сказала співачка.
Інші новини УНІАН:
- Гола Бейонсе з чоловіком у ліжку: співачка показала свої оголені сідниці заради нової книги (фото)
- Бейонсе виступила на весіллі дочки індійського мільярдера (відео)
- Пінк, Бейонсе і Джей Зі: у Лондоні вручили Brit Awards (фото, Відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram