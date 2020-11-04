Співачка під час карантину облаштувала пасіку.

Відома співачка Бейонсе в інтерв'ю Vogue розповіла, що під час карантину облаштувала невелику пасіку.

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39-річна Бейонсе зізналася, що на таке хобі її надихнув карантин. Вона облаштувала невелику пасіку у себе вдома. Вона містить 80 тисяч бджіл, які щорічно виробляють сотні банок меду.

Також Бейонсе розповіла, що у її дочок Сери і Румі алергія. При цьому вона вірить, що лікувальні властивості меду допоможуть її дітям побороти цю недугу.

"Я знаю, що це несподівано, але у мене є два вулики вдома. Вони справжні", - сказала співачка.

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Автор: Діана Могилєвич