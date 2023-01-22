Зірка постала в ляльковому образі.

Американська співачка Бейонсе після тривалої паузи в концертній діяльності знову вийшла на сцену. Вона виступила на відкритті готелю в Дубаї, влаштувавши яскраве шоу.

Знаменитість змінила кілька образів, один з них був від українського дизайнера FROLOV. Напівпрозора рожева міні-сукня з блискітками ідеально підкреслила її фігуру, а панчохи і рукавиці в тон зробили її образ і зовсім ляльковим. На ніжки Бейонсе взула човники на підборах. На окрему увагу заслуговує верх сукні, розшитий стразами.

У мережі пишуть, що Бейонсе за виступ запросила 24 мільйони доларів. Також повідомляється, що на вході у глядачів відбирали мобільні телефони, проте знайшлися ті, хто все ж зміг пронести його в концертну залу і зняти поп-зірку.

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Бейонсе підтримала Україну

На початку повномасштабного російського вторгнення Бейонсе опублікувала фото на тлі синьо-жовтого прапора. Також на тлі був напис "Ми можемо це зробити!". Ймовірно, співачка мала на увазі, що Україна зможе перемогти Росію в кровопролитній війні.

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