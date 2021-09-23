Хореограф сказала, що це було вульгарно.

Українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова розкритикувала номер співака MELOVIN і Лізи Русиної на "Танцях з зірками".

За її словами, професійна танцівниця вперше за всю історію проекту станцювала ча-ча-ча гірше зірки. Також їй не сподобалися одноманітні образи - хрести, монашки і занепалі духи. Ілона додала, що у цієї пари на першому місці епатаж, а все інше не має значення.

"Вульгарно і без смаку, проте в тренді. Не можу назвати це мистецтвом, жалюгідне вподобання. І хай пробачать мені фанати Мела, але аморально такі танці танцювати на сцені", - написала Гвоздьова в інста-сторіз.

Крім того, хореограф зазначила, що цей танець не має нічого спільного з історією ча-ча-ча. А артисти на сцені показали тільки нескінченні "злягання".

Нагадаємо, MELOVIN вже встиг оскандалитися через свої витівки на проекті. Він кілька разів підносив судді Катерині Кухар неоднозначні подарунки - живе серце і наручники. У відповідь Кухар подарувала йому "мозок".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич