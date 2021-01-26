Співачка розповіла, як безрезультатно приймала таблетки для схуднення.

Популярна американська співачка Біллі Айліш розповіла, як у 12 років через думку оточення про її фігуру катувала себе та приймала таблетки для схуднення.

Читайте такожБіллі Айліш внесли до чорного списку У США через "руйнування країни"Про це вона розповіла в інтерв'ю для журналу Vanity Fair.

«Я думаю, що людей навколо мене турбувала моя фігура більше, ніж мене. Згодом через це я стала катувати себе. Чесно кажучи, я почала носити мішкуватий одяг тільки через своє тіло», – зізналася співачка.

Біллі Айліш розповіла, як у 12-річному віці вона почала приймати таблетки для схуднення, але вони не принесли бажаного ефекту:

«Пам'ятаю, як приймала таблетки для схуднення, але замість потрібного ефекту я тільки мочилася в ліжко. Тоді мені було 12 років. Це просто божевілля».

Як зазначила виконавиця, зараз у неї «більш здоровий спосіб мислення»: «Якби це сталося три роки тому, коли у мене були жахливі стосунки із собою, я б знову морила себе голодом».

Також в інтерв'ю Айліш поділилася, що зараз її серце вільне, і вона комфортно почувається самотньою: «Я радію кожен день, що самотня, але мені також подобається, що я не відштовхую людей від себе. Було б добре, якби хтось був поруч, але зараз я не перебуваю у стосунках».

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Автор: УНІАН