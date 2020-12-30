Співачка Біллі Айліш втратила 100 тисяч підписників в Instagram після публікації еротичних малюнків.
Читайте також54-річна Сальма Хайєк захопила фанів фото в бікініПро це повідомила користувач Instagram sneezeandpepsi.
Американська виконавиця взяла участь в челленджі Post a Picture Of, учасники якого викладають фото на прохання підписників.
На питання фанатів про те, яким малюнком Айліш пишається найбільше, вона опублікувала зображення з оголеними жіночими тілами.
«Це, напевно, тому що я люблю сиськи, лол», — написала вона.
Також дівчина опублікувала скріншот заставки на своєму телефоні. На ньому зображені голі дівчата. Після цього кількість її підписників впала з 73 млн до 72,9 млн.
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