Сергій Міхалок / instagram.com/sergey.mikhalok
Відомий музикант Сергій Міхалок оприлюднив жорстке звернення до білоруських військових.
"Які з вас захисники Батьківщини? Ракетами стріляти по сусідах, щоб Путін погладив Лукашенка по вусах - це захист?! Це ганьба", - заявив Міхалок.
Також він додав, що білоруські захисники - це труси і спільники нацистів, а не військова еліта. За його словами, поки в Україні йдуть обстріли - це ганьба всієї держави Білорусі.
"Слухайте самі і поширюйте. Нехай Білорусь знає, що її захисники – труси і спільники нацистів, а не військова еліта. Якщо хтось хоче стати такою, починайте з ракет. Поки йдуть обстріли, це ганьба всієї держави", - додав музикант.