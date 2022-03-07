Артист заявив, що обстріл України - це ганьба.

Відомий музикант Сергій Міхалок оприлюднив жорстке звернення до білоруських військових.

"Які з вас захисники Батьківщини? Ракетами стріляти по сусідах, щоб Путін погладив Лукашенка по вусах - це захист?! Це ганьба", - заявив Міхалок.

Також він додав, що білоруські захисники - це труси і спільники нацистів, а не військова еліта. За його словами, поки в Україні йдуть обстріли - це ганьба всієї держави Білорусі.

"Слухайте самі і поширюйте. Нехай Білорусь знає, що її захисники – труси і спільники нацистів, а не військова еліта. Якщо хтось хоче стати такою, починайте з ракет. Поки йдуть обстріли, це ганьба всієї держави", - додав музикант.

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