Артист зізнався, що вони з коханою разом вже давно, але деталі особистого життя він не хоче розкривати.

Український співак Ivan NAVI вперше зізнався, що одружився. У серпні знаменитість та його дружина стали батьками хлопчика.

Як розповів Ivan NAVI у програмі "Неймовірна правда про зірок", його дружину звуть Романія. Вона не публічна людина та працює стоматологом.

Співак зізнався, що їхні стосунки тривають вже достатньо довго. Іван освідчився коханій у колі рідних під час святкування дня народження його батька. Потім закохані зіграли весілля.

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"Казкового освідчення не було. Все було якось банально. У мене вдома. На дні народження мого батька. Я освідчився їй. І все далі полетіло, все як в тумані. Справили невеличке весілля на 18 осіб, лише найближчі родичі. Навіть друзів не було", - поділився співак.

Іван зізнався, що не хоче публічно висвітлювати своє особисте життя, адже "ні до чого хорошого це не призводить". Втім, співак показав кілька кадрів з коханою.

Артист також розповів про народження сина Дарія. За його словами, момент народження первістка став для нього вкрай емоційним. Іван був на пологах поруч з коханою.

"Я був присутній на пологах. Це неймовірні емоції, коли тобі маленького привозять в палату. Ставлять тобі на груди, це тепло, коли він кричить. У мене просто, я лежу, трясусь, в мене сльози починають градом текти", - поділився емоціями виконавець.

Ім'я для хлопчика обрав Іван, а Романія його підтримала. Співак зізнався, що йому завжди подобалися рідкісні історичні імена.

Особисте життя Ivan NAVI

Співак Ivan NAVI багато років носив статус завидного холостяка. Хлопець активно вів акаунти у соціальних мережах та зводив з розуму фанаток. Втім, у серпні артист оголосив, що став батьком.

У коментарях здивовані фоловери зазначили, що жодного разу не бачили дружину чи дівчину Івана. Втім,співак все одно приховував деталі свого особистого життя від публіки.

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