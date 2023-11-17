За словами Беспалова, співачка крутить роман зі своїм танцюристом.

Блогер Богдан Беспалов, посилаючись на близьке оточення танцюриста Діми Жука, розповів, що у артиста шоу-балету Тіни Кароль роман з самою співачкою.

За словами Беспалова, Жук "вичепив собі впливову жінку", однак, продовжив блогер, це не допомогло розвитку його кар'єри.

"Але чому б і ні? Тіна Кароль красива жінка, Діма Жук симпатичний хлопець. Зрозуміло, що там немає нічого спільного з почуттями, глибокої серйозної закоханості. Швидше за все, це, як кажуть, для здоров'я. Так що вітаємо Тіну Кароль. Вона вдало приховує особисте життя. Вона в цьому сенсі справжній суперагент", - сказав Беспалов.

Він також звернув увагу на те, як зараз змінюється образ співачки. Блогер каже, що артистка намагається себе сексуалізувати.

"На мій погляд, краще я буду дивитися такі кліпи як "Не святі", а не на те, що було п'ять років тому - постійні сльози і драма, які настільки вимотали, що було відчуття, що ти в жалобі. А зараз є і драма, і еротика. Тіна - молодець. Я підтримую", - додав Беспалов.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль еротично розсунула ніжки на новому фото.

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