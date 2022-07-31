Віра Бочкур померла у віці 31 року.

Відома українська блогерка Віра Бочкур померла від раку. Відомо, що жінка боролася з онкологією разом зі своїм сином.

Її чотирирічний син 10 місяців боровся з онкологією, і йому таки вдалося перемогти хворобу. Лікарі діагностували у малюка рак, коли йому було всього 5 місяців. Фахівці говорили, що малюкові може знадобитися пересадка печінки, тому Віра вирішила стати донором для свого єдиного сина.

Коли вона проходила обстеження, то дізналася, що й у неї є ця страшна хвороба - рак товстого кишечника з метастазами в печінку. Чотири роки вона боролася з недугою, але врятувати їй життя, на жаль, не вдалося.

Після трагічної події в інста-блозі Віри з'явився лист, який вона заздалегідь написала для своїх підписників. Ось тільки хто його опублікував після її смерті - невідомо.

"Якщо ви читаєте це повідомлення, то, на жаль, сталося найгірше... Я завжди думала, що так багато скажу в останньому посту, але коли я почала розуміти, що це може статися скоро, всі слова немов вилетіли... Я хочу, щоб ви запам'ятали мене завжди усміхненою, щасливою, сильною і красивою, як на цьому фото. Я хочу, щоб ви жили тут і зараз, цінували життя, берегли один одного, любили Бога всім серцем, не забували говорити "спасибі" і ніколи не здавалися! Обіймаю вас серцем і хочу сказати вам спасибі, завдяки вам, я прожила найкрутіші 4 роки життя, хоча спочатку так багато мені не давали! Я вірю, що мій блог був для вас корисним. Я вже на небі", - йдеться в повідомленні.

На смерть Віри відреагував і її чоловік, футболіст Роман Бочкур. Він лаконічно написав у своєму блозі: "Спочивай з Богом, Віруню..."

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